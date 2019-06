Inter-Lazaro, ci siamo. La dirigenza nerazzurra è pronta a regalare ad Antonio Conte l'esterno di centrocampo funzionale per il 3-5-2: l'accordo per il cartellino con l'Hertha Berlino è stato raggiunto sulla base di una cifra pari a 22 milioni di euro più bonus; è stata così limata e alla fine annullata l'iniziale distanza tra le parti, con il club tedesco fermo sulla richiesta di 25 milioni e quello nerazzurro fermo a 20. L'accordo con il giocatore c'è già da tempo, pertanto a breve verranno fissate anche le visite mediche: per questo ultimo step si aspetta di limare gli ultimi dettagli, poi ci sarà il via libera definitivo.

Chi è Valentino Lazaro

Valentino Lazaro è un laterale austriaco classe 1996: cresciuto nelle giovanili del Red Bulls Salisburgo, inizia la sua carriera da attaccante per poi arretrare il suo raggio d'azione e diventare a tutti gli effetti un esterno di centrocampo. Resta tuttavia un giocatore molto duttile, perché sempre a centrocampo può adattarsi anche al ruolo di interno. E' sulla fascia, però, che dà il meglio di sé: ed è lì che lo utilizzerà Antonio Conte, che lo ha voluto per un ruolo nevralgico del suo 3-5-2. Lazaro, mamma di origini greche e papà angolano, è nazionale austriaco e ha già vestito la maglia dell'Austria in 19 occasioni: ha dunque un'ottima esperienza internazionale, sommata agli anni trascorsi a Berlino. Ora per lui c'è l'Italia, l'Inter.