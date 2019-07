Parma, il calendario delle amichevoli estive

Dopo un campionato dai due volti e una salvezza raggiunta abbastanza serenamente, il Parma si appresta a tornare in campo per preparasi al meglio in vista della nuova stagione. Per il secondo anno consecutivo la squadra di D'Aversa ha scelto il Trentino Alto Adige come sede del ritiro, località Prato allo Stelvio. Il gruppo sarà in Val Venosta dall'8 al 21 luglio. Nelle prossime ore (il 5 e il 6 luglio) sarà il momento delle consuete visite mediche, poi la partenza e gli allenamenti a poco meno di mille metri di altitudine, fra paesaggi bellissimi e la giusta serenità per ricaricare le batterie.

Il calendario delle amichevoli

Sono già in programma due amichevoli: la prima, contro una rappresentativa locale, si disputerà martedì 16 luglio alle ore 17:30. La seconda, contro una squadra di Serie D, si giocherà alle ore 17:30 di domenica 21 luglio. Ulteriori particolari sulle due avversarie, su un’eventuale terza amichevole e sul resto della preparazione estiva verranno comunicati nelle prossime settimane.