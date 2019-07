Carlo Ancelotti cerca le prime risposte. E probabilmente inizierà ad averle anche grazie alle amichevoli estive che il Napoli ha in calendario. A partire dalla prima contro il Benevento che si giocherà sabato 13 luglio alle 17.30, a Dimaro, sede del ritiro degli azzurri. Il secondo test è in programma venerdì 19 luglio contro la Feralpisalò (Serie C): fischio d’inizio, sempre a Dimaro, alle 17.30. Ultima amichevole del ritiro in Val di Sole sarà contro la Cremonese (Serie B), mercoledì 24 luglio alle 17.30. Tutte le partite saranno in diretta su Sky Sport Serie A.

Le amichevoli internazionali: Liverpool, Olympique Marsiglia e Barcellona

Quattro giorni dopo, il 28 luglio, il Napoli volerà ad Edimburgo per la sfida contro il Liverpool, già affrontato nella passata stagione di Champions League. Fischio d’inizio alle 18. Dopo i campioni d'Europa, ecco la trasferta di Marsiglia contro l'Olympique. L’amichevole contro i francesi al Vélodrome sarà disputata domenica 4 agosto alle 21. Infine, il doppio confronto contro il Barcellona, una sorta di andata e ritorno: la prima partita di giocherà il 7 agosto a Miami, la seconda, sabato 10 a Detroit. Queste amichevoli saranno trasmesse su Sky in pay-per-view (Per info: vai su Primafila, seleziona la partita e segui le istruzioni che compaiono a video. E’ possibile acquistare con telecomando, SMS, chiamando il numero dedicato 199100200 e dal Fai da Te).

Le amichevoli del Napoli su Sky Sport Serie A

Le amichevoli del Napoli su Sky in pay per view

