L’arrivo in Italia, ora le visite mediche e poi la firma con ilIntervistato da Sky Sport al momento del suo arrivo all’aeroporto di Bologna, Hernani non ha nascosto la sua felicità per l’inizio della sua nuova avventura: “Sono molto contento di essere qui. Spero che i test fisici vadano bene, spero di poter far parte del Parma. Il mio primo obiettivo è che vada tutto bene oggi con gli esami e gli ultimi dettagli, poi penserò al resto se tutto andrà bene. Voglio fare un buon campionato. Parma penso sia il posto migliore per me. Parma si ricorda ancora le punizioni di Adriano? Spero di poter fare proprio come lui”. VIDEO: LA PRIMA INTERVISTA DI HERNANI