Giornata importante per il Torino. Presso il ritiro di Bormio sono state presentate le nuove divise ufficiali per la stagione 2019-2020, un momento sempre molto atteso dai tifosi. Modelli d’eccezione, per l’occasione, Salvatore Sirigu, il capitano Andrea Belotti e Iago Falque. Proprio quest’ultimo è stato il protagonista della scelta più importante: l’attaccante ha infatti deciso di prendere la maglia numero 10, appartenuta in passato a grandi campioni della storia del Torino, su tutti Valentino Mazzola. L’ultimo spagnolo ad indossare quel numero nel Toro, nello specifico, è stato Rafael Martin Vazquez, in granata dal 1990 al 1992.

Numero pesante

Una scelta importante e voluta quella di Iago Falque, che in esclusiva ai microfoni di Sky Sport ha spiegato il perché della sua decisione: "So che il numero 10 nel Torino è stato indossato da grandissimi giocatori – ha detto lo spagnolo - e ci tenevo ad averlo anch’io. È qualcosa che magari ti dà un po’ più di responsabilità, anche se è vero che la responsabilità non cambia con un numero. In ogni caso si tratta di un numero importante e sono contento di poterlo portare sulle spalle".

Il ruolo in campo

L’ex Genoa si è poi soffermato sul lavoro svolto dalla squadra granata, con Mazzarri che sta virando dal 3-5-2 ad altri sistemi di gioco. Di conseguenza, anche il ruolo di Iago Falque sarà differente rispetto al passato. Una modifica accolta di buon grado dal giocatore: "Stiamo lavorando sul 3-4-3, abbiamo lavorato anche con il 3-4-1-2 e l’allenatore mi sta provando in più posizioni. Per me è molto importante – ha chiarito -, lui mi sta facendo crescere tanto. Peccato che l’anno scorso ho avuto degli infortuni. Sono molto contento, in questa posizione più centrale penso che posso fare ancora meglio, sia nel 3-4-3 che nel 3-4-1-2".

Entusiasmo

Inoltre Iago Falque ha parlato dell’entusiasmo che si respira attorno alla squadra di Mazzarri: "Io penso che, soprattutto dopo lo scorso girone di ritorno in cui abbiamo fatto tantissimi punti, adesso ci crediamo veramente. Abbiamo fatto un salto di qualità. Anche negli allenamenti si vede più sicurezza, inoltre c’è tanto entusiasmo in questo ambiente. Nei primi due anni ci sono stati momenti di entusiasmo e momenti no – ha proseguito l’attaccante granata -, invece nell’ultima stagione, grazie a tanti risultati positivi, la gente ci ha creduto e noi stessi abbiamo fatto un salto di qualità".