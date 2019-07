Rivoluzione nel mondo arbitrale: nasce il gruppo degli arbitri effettivi VAR PRO, con funzioni di assistenti arbitri in video, a disposizione della Commissione Arbitri Nazionale per il campionato di Serie A, sulla base delle nuove norme di funzionamento degli organi tecnici approvate nella giornata di ieri dal Consiglio federale. Lo ha deciso il Comitato nazionale, riunito a Roma per deliberare anche le nomine necessarie a completare gli organici della dirigenza nazionale e regionale che saranno impiegati nei ruoli stabiliti dal regolamento associativo per la durata della stagione sportiva appena iniziata. Sono stati inquadrati in questo ruolo quattro arbitri che hanno lasciato le rispettive CAN, tra cui Luca Banti di Livorno e Paolo Silvio Mazzoleni di Bergamo, entrambi internazionali. Gli altri due sono Luigi Nasca di Bari e Aleandro Di Paolo della sezione di Avezzano, che hanno invece concluso il proprio percorso in CAN B al termine della stagione trascorsa.