NAPOLI-BENEVENTO 1-2

20' Callejon (N), 35' Coda (B), 89' Vokic (B)

Partenza negativa, almeno nel risultato, per il Napoli. Ancelotti perde il primo test amichevole contro l’allievo Filippo Inzaghi e mastica amaro per il gol incassato a un minuto dal termine, decisivo per il 2-1 finale a favore del Benevento. Non era il risultato, comunque, quello che contava e il mister azzurro può ritenersi piuttosto soddisfatto della prestazione messa in mostra dai suoi, sia dal punto di vista fisico che tattico. Bene Callejon, autore del momentaneo vantaggio. Meno bene, invece, Maksimovic, dal cui errore nasce il pari di Coda. Nella ripresa fanno il loro ingresso in campo tanti volti nuovi e, soprattutto, giovani che producono l’ultimo forcing, ma subiscono la beffa finale ad opera di Vokic, anche lui entrato nei secondi 45 minuti.

Apre Callejon, Coda e Vokic firmano la rimonta

Formazione imbottita di giovani e seconde linee quella che lancia Ancelotti dal primo minuto, con Verdi-Tutino coppia d’attacco. In mezzo al campo c’è il classe 2000 Gaetano, mentre Luperto-Maksimovic compongono la coppia difensiva. Filippo Inzaghi, invece, sceglie il 4-3-3 con due punte di peso come Coda e Armenteros. In difesa c’è l’ex Maggio, omaggiato prima del fischio d’inizio. La prima parte di gara è di marca giallorossa, con due legni colpiti nei primi 10 minuti. Il primo a scheggiarlo è Coda, bravo a rientrare sul destro e chiudere sul primo palo, con una deviazione che grazia Karnezis. Pochi secondi dopo l’occasione capita a Roberto Insigne, fratello di Lorenzo, che prova il sinistro a giro ma non trova fortuna. Passato lo spavento, il Napoli va a un soffio dall’1-0 con Tutino che spara alto da pochi metri. Si arriva al 20’ e Callejon sblocca il punteggio, grazie a un destro a incrociare violento. Verdi spreca un paio di volte la possibilità del raddoppio e al 35’ il Benevento firma il pari. Maksimovic buca sul cross di Viola e Coda, alle sue spalle, non perdona. Nella ripresa girandola di cambi da una parte e dall’altra, con il ritmo che cala notevolmente e le emozioni si azzerano quasi del tutto. Gli ultimi ingressi in campo in casa Napoli regalano un finale più vivace, ma gli ultimi tentativi del giovane Sgarbi non vanno a buon fine. A un minuto dal termine è Vokic a beffare gli azzurri, con il sinistro che regala la vittoria a Inzaghi, giustiziere in amichevole del suo maestro e amico Ancelotti.

TABELLINO

NAPOLI (4-4-2): Karnezis (46' Contini); Malcuit (46' Di Lorenzo), Maksimovic (46' Tonelli), Luperto, Ghoulam (64' Zanoli); Callejon (69' Zerbin), Rog, Gaetano (64' Palmiero), Younes; Tutino (73' Sgarbi), Verdi (73' Zedadka). All.: Ancelotti

BENEVENTO: (4-3-3): Gori; Maggio (46' Gyamfi), Volta (46' Antei), Caldirola (46' Tuia), Letizia (68' Sperandeo); Del Pinto (46' Vokic), Viola (46' Volpicelli), Tello (46' Sanogo); Insigne R. (68' Goddard), Armenteros (68' Di Serio), Coda (46' Improta). All.: F.Inzaghi