Il presidente del Verona, Maurizio Setti, si è fatto un bel regalo per festeggiare la serie A: una macchina speciale con i colori dell'Hellas. Il numero 1 della squadra veneta è arrivato nel ritiro di Fiera di Primiero con una Ford 5.0 V8 Mustang giallo blu che non è passata inosservata. L'auto è stata osservata a lungo dai giocatori e dai tifosi saliti in Trentino per sostenere la squadra in vista della prima amichevole della formazione di Ivan Juric prevista per domenica contro i dilettanti del Primiero. Hanno invece preferito il motorino Di Carmine e Ragusa in visita all'Hellas Village per salutare i tifosi.