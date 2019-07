Juventus e Ajax sistemano gli ultimi dettagli per de Ligt: il difensore non parte per il ritiro con gli olandesi e aspetta la chiusura dell'affare. Napoli, accordo con il Fenerbahce per Elmas, in partenza Rog. Montella saluta Veretout (continua il testa a testa tra Roma e Milan), Murillo è arrivato a Genova per firmare con la Samp. Il Bologna valuta Kololli dello Zurigo, Cagliari su Nandez per il dopo Barella. Ufficiale Griezmann al Barcellona con giallo: pagata la clausola da 120 milioni, ma l'Atletico ne chiede 200

VIDEO. ULTIME NEWS DA GIANLUCA DI MARZIO

LE NEWS DI SKY SPORT SU WHATSAPP

IL TABELLONE DEL CALCIOMERCATO