Sulla carta solo pochi chilometri separano il Lago di Como da quello di Lugano: in realtà è infinita la distanza tra Mauro Icardi e l’Inter, impegnati in una domenica pomeriggio molto differente. Mentre i nerazzurri si preparano a scendere in campo a Lugano per la prima amichevole estiva agli ordini di Conte, il separato in casa Maurito ha scelto di passare la giornata con la famiglia, nella sua villa sul lago di Como, giocando a pallone coi bambini.

Una giornata di riposo concordata con l’Inter, figlia della scelta della società di non aggregarlo al gruppo che martedì partirà per la tournée in Asia, con l’attaccante argentino che non rientra nei piani del club e che dunque da domani si allenerà da solo alla Pinetina (con un preparatore messo a disposizione dal club) in attesa di sviluppi sul mercato.

Così, mentre la squadra inizia a conoscere il “martello” Conte e affronterà il Lugano terzo classificato nell’ultimo campionato svizzero, Icardi si ritrova a giocare una partitella “in famiglia”, sfidando i bambini in una gara di tiri in porta. Il tutto ripreso da Wanda, che ha immortalato e condiviso via social attraverso diverse storie su Instagram la giornata con i figli e la sorella Zaira, tra asado, risate e tuffi nel lago di Como. Con l’Inter che è lontana, nonostante sia a Lugano.