Toccante il messaggio su Instagram di Armando Izzo, il cui padre è morto proprio di leucemia: "Ciao Mister Sinisa, non sono molto bravo con le parole ma oggi voglio dedicarti questo pensiero per darti ancora più forza in questa battaglia che stai iniziando! In questi anni mi hai cercato tante volte per le tue squadre e ogni volta che ho giocato contro di te ho messo tutto me stesso per dimostrarti che avevi visto giusto. Adesso vorrei che anche tu mi dimostrassi come si tira fuori la forza della vita e come si batte la malattia che tanti anni fa ha portato via il mio papà, il mio tutto! Sono certo che lotterai con la tenacia di un guerriero, con orgoglio e con il sostenimento di tutti noi che facciamo il tifo per te! La delusione, lo sconforto e la malinconia di oggi per questa brutta notizia si trasformeranno nel trionfo, nella fortezza e nella gioia quando presto ci ritroveremo in campo. E io aspetterò la tua solita pacca sulla spalla di stima! Ti aspetto, ti sono vicino!"