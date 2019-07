Sinisa Mihajlovic ha comunicato in conferenza stampa di avere la leucemia. Una notizia che ha lasciato attonito tutto il mondo del calcio e in particolare i tifosi del Bologna, che negli ultimi mesi hanno creato un forte legame con l’allenatore. Mihajlovic infatti è subentrato nella scorsa stagione, riuscendo a conquistare una salvezza quasi insperata per gli emiliani. Dopo questa splendida cavalcata, ha scelto di restare per dare continuità al progetto tecnico. Al termine della conferenza stampa, in cui ha parlato della sua malattia, centinaia di tifosi lo hanno atteso all’esterno del centro tecnico dove gli sono andati incontro per abbracciarlo e incoraggiarlo nella sfida contro l’avversario più difficile da battere. Prima dell’incontro con i giornalisti, erano stati esposti anche degli striscioni per lui. Nella sua battaglia, dunque, Mihajlovic potrà contare anche sul sostegno affettuoso di tutta la città di Bologna.