Radja Nainggolan sì, Mauro Icardi no. L’Inter ha comunicato la lista dei convocati per la tournée estiva in Asia. Il club nerazzurro partirà nel pomeriggio e sul volo diretto a Singapore ci sarà anche il "Ninja". Il centrocampista belga, dichiarato "fuori dal progetto tecnico" dall’amministratore delegato Beppe Marotta, proverà ora a convincere Antonio Conte nella seconda parte del ritiro. Della lista dei convocati fanno parte anche il neo acquisto Nicolò Barella e Alessandro Bastoni. Diego Godin, Matias Vecino e George Puscas, che tra Copa America ed Europeo Under-21 hanno iniziato le vacanze in ritardo, si aggregheranno ai compagni nei prossimi giorni. In particolare è curioso il caso dell’attaccante rumeno, richiamato "d’urgenza" per via della carenza di attaccanti. In attesa di novità dal mercato sui fronti Lukaku e Dzeko, sarà Puscas il centravanti dell’Inter asiatica.

La lista dei convocati

Portieri: Berni, Handanovic, Padelli

Difensori: Bastoni, D'Ambrosio, Dalbert, De Vrij, Ranocchia, Skriniar, Ntube, Pirola

Centrocampisti: Agoumé, Barella, Borja Valero, Brozovic, Candreva, Gagliardini, Joao Mario, Lazaro, Nainggolan, Perisic, Sensi

Attaccanti: Longo, Politano, Colidio, Esposito, Vergani