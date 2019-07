Sui fischi ricevuti e il ruolo preferito

L’intervista di Radio KissKiss ha inevitabilmente toccato gli obiettivi e il peso della maglia per il capitano azzurro: "So che ci si aspetta tanto da me e spero che quest’anno, anche grazie alla fiducia del mister, possa riuscire a raggiungere grandi traguardi con la squadra. Abbiamo molta ambizione e vogliamo disputare una grande stagione". Da napoletano vestire la maglia azzurra non può che essere una grande responsabilità: "Sono il primo a stare male se il Napoli non vince. Lo so che la '10' l’ha portata il giocatore più forte al mondo (Diego Maradona, ndr), io fatto la scelta del numero per una dedica a mia moglie e non ho intenzione di cambiarla". E sui fischi arrivati in qualche occasione: "Ci rimango male perché sono napoletano, ma non solo a me. Non bisogna fischiare i giocatori, noi in campo diamo sempre l’anima e questo a volte non viene percepito". Non era mancato un siparietto proprio con Ancelotti, show che ha permesso a Lorenzo di tornare sulla posizione prediletta in campo: "Io amo giocare partendo da sinistra, ne ho parlato anche con Ancelotti che mi ha dato piena disponibilità. Mi piace convergere e poter anche offrire l’assist per gli attaccanti che si inseriscono. Credo che sia quello il ruolo in cui mi esprimo meglio".