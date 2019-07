In casa Napoli si respira un’aria distesa. A dimostrarlo sono i tanti sorrisi della squadra azzurra, che sulle montagne del Trentino, a Dimaro, sta preparando la nuova stagione. Durante l’evento di lunedì sera, organizzato dalla società e che ha permesso ai tifosi di incontrare e di fare domande ad alcuni giocatori, a regalare un momento di grande divertimento è stato Carlo Ancelotti. A sorpresa, infatti, l’allenatore si è seduto tra il pubblico, di fronte al palco, e, senza preavviso, ha deciso di intervenire per porre una domanda a Lorenzo Insigne, che poco prima aveva sviato un interrogativo posto da un tifoso sul suo (a suo dire) miglior rapporto con il modulo della Nazionale piuttosto che con quello del Napoli. Dapprima serio, l’attaccante ha ascoltato l’incipit della domanda di 'Carlo da Reggiolo', per poi scoppiare in una sonora risata nel momento in cui, scrutando meglio tra i volti del pubblico, ha intercettato quello del suo allenatore. "Volevo chiedere al capitano Lorenzo Insigne - ha domandato, scherzando, Ancelotti - Ma com’è che in Nazionale, con un modulo diverso, ti trovi meglio?". "È sempre colpa dell'allenatore, lo sai!", la risposta dell’attaccante, divertito insieme ai compagni per questo siparietto davvero inaspettato.