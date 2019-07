Proseguono i ritiri delle squadre di Serie A, continuano le prime amichevoli. Ad essere scese in campo nella giornata di giovedì sono state Atalanta, Roma e Torino. I nerazzurri hanno dilagato per 9-0 contro il Brusaporto, i giallorossi hanno stracciato i dilettanti del Tor Sapienza, mentre il Torino ha dovuto sudare per avere la meglio sulla Pro Patria, battuta per 3-2.

Atalanta-Brusaporto 9-0

Marcatori: 4′ e 10′ pt Colley, 16′ pt Pasalic, 32′ pt Ibañez, 35′ pt rig. Malinovskyi, 10′ e 12′ st Traore, 21′ st Muriel, 25′ st Traore.

Atalanta primo tempo (3-4-1-2) Sportiello; Djimsiti, Ibañez, Palomino; Castagne, Pasalic, Malinovskyi, Reca; Gomez; Colley, Barrow

Atalanta secondo tempo (3-4-1-2) Rossi; Toloi, Okoli, Masiello; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Ilicic; Traore, Muriel

Brusaporto (4-4-2) Corna (36′ pt Facheris); Boschini (24′ pt Archetti), Suardi (36′ pt Trovò), Esposito (36′ pt Thiam), Tomasi (cap., 36′ pt K. Tebaldi, 17′ st Tomasi); Nazzicari (29′ pt Cariello), Forlani (36′ pt Fontana), M. Bellina (24′ pt Fogaroli), Zeqiri (36′ pt Campanelli, 22′ st Ferrari); Ferrari (36′ pt Caldara), Spampatti (36′ pt Sora)

Altra vittoria per l'Atalanta che, dopo aver battuto per 5-1 il Clusone nella gara di esordio, riesce a fare meglio nella seconda amichevole contro il Brusaporto, squadra neopromossa in Serie D. La sfida, valida per la quarta edizione del trofeo Fra.mar, è terminata 9-0 in favore dei ragazzi di Gasperini (5-0 il risultato al 45'). Nella prima parte di gara da segnalare le reti di Colley (4'), al volo su cross di Malinovskyi (10'), quindi Pasalic (16') con un tiro da fuori deviato, Ibañez (32') di testa su angolo di Gomez e ancora Malinovsky (35') su rigore per fallo di Tomasi su Castagne. Nella ripresa Traore (10') infila il diagonale destro e poi (12') il sinistro da centro area su sponda di de Roon, poi Muriel (21' su rinvio errato del portiere Facheris) e ancora Traore (25') su filtrante di Ilicic. L'ultimo test del ritiro di Clusone è in programma per il prossimo 21 luglio contro il Renate, squadra di Serie C.

Torino-Pro Patria 3-2

Marcatori: pt. 18′ Belotti (T), 44′ Parker (P), st. 6′ Mastroianni (P), 10′ Ansaldi (T), 13′ Belotti (T)

Torino (3-4-3): Sirigu (st. 28′ Rosati); Izzo, Nkoulu, Bremer (st. 27′ Djidji); De Silvestri, Meité, Baselli (st. 37′ Millico), Ansaldi; Falque (st. 27′ Lukic), Belotti, Berenguer (st. 16′ Zaza)

Pro Patria: Tornaghi, Marcone, Battistini, Lombardoni, Fietta, Ghioldi, Pedone, Spizzichino, Galli, Defendi, Parker. A disp.: Mangano, Cottarelli, Boffelli, Molnar, Brignoli, Mastroianni, Panesi, Molinari, Le Noci, Colombo, Angelina, Ferri

Il Torino, che aveva segnato la bellezza di 33 gol nelle prime due amichevoli contro Bormiese e Merano, vince amche con la Pro Patria, ma soffrendo decisamente più del dovuto. Nell'ultimo test affrontato a Bormio, i granata si impongono per 3-2, facendo arrabbiare Mazzarri in vista del preliminare di Europa League: "Il gruppo è affiatato, ma i ragazzi devono stare attenti a restare concentrati e a non sottovalutare le partite", le parole nel post gara dell'allenatore. Dopo essere passato in vantaggio con capitan Belotti, al 18' del primo tempo, i granata si sono fatti raggiungere da Parker a un minuto dal riposo e ad inizio del secondo tempo (7') sono andati in svantaggio per la rete di Mastroianni. Pochi minuti e sono arrivati il pareggio di Ansaldi (11') e il gol vittoria ancora di Belotti (14').

Roma-Tor Sapienza 12-0

Marcatori: 10′ Perotti (Rig), 25′, 45’+2 Schick, 43′ Spinazzola, 44′ Spinozzi, 48′ Under, 54′, 60′, 88' Antonucci, 57′ Dzeko, 71′, 80′ Florenzi

Roma primo tempo: (4-2-3-1): Pau Lopez; Karsdorp, Santon, Jesus, Spinazzola; Pastore, Nzonzi; Defrel, Spinozzi, Perotti (C); Schick

Roma secondo tempo: (4-2-3-1): Olsen; Bouah, Fazio, Capradossi, Kolarov; Bordin, Cristante; Ünder, Antonucci, Florenzi; Džeko

Tor Sapienza: (4-3-3):De Angelis; De Nicola, D’Astolfo, Sallusti, Ruggiero; Cannizzo, Della Penna, Marra; Toracchio, Di Giovanni, Montesi. A disposizione: Mattia, Anselmi, Forte, Chiti, Le Rose, Marzulli, panella, Joshua, Ilari, Spatara, Procaccianti, Mancini, Barba, Vendemmia, Taricone, Santori, Bastianelli.

All. Anselmi.

Il primo test stagionale della Roma finisce con una goleada. I ragazzi di Fonseca spazzano via i dilettanti della Tor Sapienza con il punteggio di 12-0. Protagonista, su tutti, Antonucci, autore di una tripletta. Da segnalare anche le doppiette di Schick e Florenzi, oltre alle reti di Dzeko, Spinazzola, Under, Spinozzi e Perotti su rigore. 4-2-3-1 il modulo rimasto invariato nel corso di tutti i 94', due formazioni diverse per trempo. I primi 45' si sono conclusi sul punteggio di 5-0 in favore dei giallorossi, che hanno poi dilagato nella ripresa.