Baroni: "Gran 2° tempo. Rosso? Ho sbagliato ma..."

L'allenatore della Lazio commenta la sconfitta della sua squadra ma applaude la prestazione, specie quella del secondo tempo, offerta dai suoi ragazzi: "Abbiamo subito due gol evitabili ma nel secondo tempo abbiamo creato tanto e con un po' di lucidità si poteva anche raddrizzarla. Il mio rosso? Ho sbagliato, stavo protestando perché si perde troppo tempo"

Certamente amareggiato per la sconfitta ma non per la prestazione, specie quella messa in campo nel secondo tempo, Marco Baroni che commenta il ko casalingo contro la Fiorentina per 2-1: "Abbiamo sbagliato qualcosa nel primo tempo, abbiamo concesso due gol evitabili ma mi prendo di buono il secondo tempo che ha fatto la squadra dove si è giocato con veemenza e creato tanto - dice - Siamo dispiaciuti per la sconfitta ma sono queste situazioni che ci devono rafforzare, la qualità e la mentalità del secondo tempo è stata molto buona".

"Stanchezza per le Coppe? Nessun alibi di questo tipo" Una gara condizionata dai due gol presi in 18' di gara: "Nei gol abbiamo guardato troppo la palla e dovevamo andare sugli uomini e dobbiamo essere più attenti. In questo senso quei gol erano evitabili, poi non è mai facile raddrizzare la gara ma nel secondo tempo la squadra ha dato tanto, la Fiorentina era bassa, ma noi abbiamo creato tantissimo". Stanchezza mentale? "Non mi piace dare l’alibi delle coppe alla squadra anche perché io voglio arrivare fino in fondo, le coppe devono essere un momento di crescita, secondo me il problema di oggi è stato l’attenzione sui due gol, bisogna lavorare di più su queste cose, ma nel secondo tempo siamo andati bene sia fisicamente che mentalmente, con un pizzico di più anche di lucidità si poteva rimetterla in piedi".