Palladino: "Scritte cose false, ho un gran gruppo"

L'allenatore della Viola ha commentato la gara vinta 2-1 contro la Lazio: "In questa prestazione c'è la voglia del gruppo di dimostrare che tutto quello che è stato scritto in questo mese è falso. Voci su una squadra non coesa e che non rema dalla stessa parte, ma questi ragazzi sono fantastici e lavorano ogni giorno con grande motivazione. Dedichiamo il successo a noi stessi, lo meritavamo"

Successo importante in ottica Europa per la Fiorentina che torna a vincere in Serie A dopo 6 giornate battendo 2-1 all'Olimpico la Lazio. "In tutta la prestazione c'è la voglia di un grande gruppo di dimostrare che tutto quello che è stato scritto in questo mese è falso" ha commentato Raffaele Palladino su Dazn al termine del match. "Bugie assurde su un gruppo non coeso, che non rema dalla stessa parte, che è disunito. Tante critiche, ma questi ragazzi oggi sono scesi in campo con grande personalità e nei primi 30 minuti hanno dimostrato di avere grandi qualità sia tecniche che fisiche. Sono felice perché meritavano questa prestazione, questa vittoria la dedichiamo a noi stessi perché sono state scritte cose assurde e false, e non mi riferisco ai risultati che non sono arrivati perché quelli sono sotto gli occhi di tutti. Questo gruppo è fantastico, lavora ogni giorno con grande motivazione, tiene alla maglia, suda insieme, perde e vince insieme. Questi 3 punti ci volevano, una grande dimostrazione di cuore e carattere".

"Folorunsho ci sta dando una gran mano" Successivamente Palladino parla dei singoli: "Sappiamo che Beltran è un po' adattato sull'esterno del campo però lui è fantastico, è molto duttile e dà tutto in qualsiasi posizione. Ha questo spirito argentino che mi piace tantissimo, si sacrifica e lotta per la squadra. Ma non solo Lucas, lo fanno tutti. Oggi c'era bisogno che facesse quel lavoro e lo ha fatto bene, mi è piaciuto molto. Per me lui non è un centravanti: è più una seconda punta, un trequartista o una mezzala di palleggio e movimento. Folorunsho? Perdendo Bove abbiamo perso delle caratteristiche importanti che abbiamo ritrovato in Michael. Il suo arrivo ci ha portato grande energia e spessore fisico, ci sta dando davvero una gran mano. Ci serviva un giocatore così, è un jolly e lo posso utilizzare in diverse posizioni. Oggi i complimenti vanno fatti a tutta la squadra che ha lavorato insieme molto bene. Questo è lo sprito che vorrei vedere fino a fine campionato, meritavamo questa soddisfazione".