La Juventus continua a lavorare sui campi della Continassa. Ottavo giorni di ritiro per la squadra di Maurizio Sarri, che nel frattempo si prepara a fare le valigie destinazione Asia. Nella giornata di giovedì, infatti, i bianconeri saliranno sull'aereo che li porterà a svolgere la seconda parte della preparazione in un altro continente. Chi rischia di non esserci è Giorgio Chiellini. Il capitano della Juventus infatti si è fermato in allenamento, dove ha accusato un leggero fastidio al polpaccio sinistro. Nella mattinata di venerdì è prevista l'ultima seduta, quella decisiva per capire se il centrale classe 1984 possa partire o meno insieme al resto della squadra. Per Chiellini, nella passata stagione, 34 presenze. Oltre al livornese, anche Douglas Costa e Ramsey rischiano di non esserci in Asia. Entrambi reduci da problemi fisici, potrebero restare alla Continassa per seguire programmi specifici e personalizzati.

Fra mercato e presentazioni

Sarri, invece, potrà continuare a lavorare senza problemi con Demiral. Il turco è diventato l'obiettivo principale per il Milan, con Marco Giampaolo che lo ha richiesto espressamente a Boban e Maldini. La Juventus lo ha prelevato dal Sassuolo al termine della stagione per 18 milioni di euro e vorrebbe inserire nella trattativa con i rossoneri un'opzione di riacquisto. Altrimenti prezzo fissato direttamente sui 40 milioni di euro. Nella mattinata di venerdì, intanto, alle ore 10 sarà il momento della presentazionen di Matthijs de Ligt, che poi partirà con i compagni per l'Asia.