Piatti, Okwonkwo, Taider, Sagna: il Montreal Impact si stringe intorno a Sinisa Mihajlovic. Il sostegno per l’allenatore, che nei giorni scorsi ha scoperto di essere affetto da leucemia acuta, arriva anche da oltreoceano. Precisamente dal Canada, dove parte della squadra di MLS, della quale è proprietario Joey Saputo, presidente anche del Bologna, ha voluto augurare al serbo pronta guarigione, per una battaglia contro la malattia che è già cominciata. In un video realizzato dal club, quattro giocatori hanno voluto lanciare il loro messaggio per Mihajlovic, due dei quali proprio ex rossoblù: si tratta di Saphir Taider e Orji Okwonkwo, oggi nel campionato statunitense. A dedicare un pensiero molto sentito è stato anche Bacary Sagna, ex Arsenal passato al Montreal Impact dopo l’avventura al Benevento: "Ti mando un abbraccio forte per la tua guarigione - ha detto il francese - Purtroppo così è la vita, siamo sicuri che sconfiggerai la malattia. Un saluto da parte di tutta la squadra. Magari un giorno imparerò da te come si tirano i calci di punizione, ti ammiravo quando ero piccolo. Sei un bravo allenatore e una grande persona, un giorno vorrei incontrarti. Siamo tutti insieme con te e sorridi sempre".