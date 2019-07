Amichevoli Serie A: il calendario di oggi

L’estate delle squadre di Serie A entra nel vivo. A quasi un mese dal via ufficiale del campionato, si fanno più intensi gli impegni in preparazione alla prossima stagione. Quello del 20 e 21 luglio sarà un weekend ricco di partite, che vedrà in particolare l’esordio della Juventus di Maurizio Sarri, impegnata domenica a Singapore per l’International Champions Cup contro il Tottenham di Pochettino. Nella stessa competizione ci sarà anche l’Inter, reduce dalla vittoria nel primo test con il Lugano: nerazzurri in campo sabato alle 13.30 contro il Manchester United. Protagonista anche la Fiorentina: a mezzanotte la sfida contro l'Arsenal dagli USA. Dopo il 9-0 al Brusaporto, l’Atalanta sarà impegnata domenica alle 17 contro il Renate; alla stessa ora, ad Auronzo di Cadore, la Lazio sfiderà la Triestina. In calendario, tra le altre, anche Sampdoria-Real Vicenza (sabato dalle 16.30) e Lione-Genoa (sabato alle 19).

Il calendario delle amichevoli del weekend

Sabato 20 luglio

Inter-Manchester United (ICC), ore 13.30, National Stadium Singapore

Sampdoria-Real Vicenza, ore 16.30/18.30, Ponte Di Legno

Bologna-Bolzano, ore 17.00, Castelrotto

Fiorentina B-Benevento, ore 17.00, Moena

Lecce-Gherdeina, ore 17.00, Coi di Santa Cristina

Udinese-Ravenna, ore 18.30, Tarcento

Lione-Genoa, ore 19.00, Gueugnon

Domenica 21 luglio

Fiorentina-Arsenal (ICC), ore 00.00, Charlotte



Juventus-Tottenham (ICC), ore 13.30, National Stadium Singapore

Atalanta-Renate, ore 17.00, Clusone

Lazio-Triestina, ore 17.00, Auronzo di Cadore

Spal-Pordenone, ore 17.00, Tarvisio

Cagliari-Feralpisalò, ore 17.00, Pejo

Darfo-Brescia, ore 17.30, Darfo Boario Terme