Il Napoli rilancia la propria campagna abbonamenti e lo fa in una presentazione in cui sono state esposte tutte le novità per la prossima stagione. A partire da uno stadio rinnovato, che si è rifatto il look per ospitare le Universiadi. L’inizio della campagna è fissato per il 25 luglio alle ore 12, come ha spiegato il capo dell’area marketing del club, Alessandro Formisano, in un’intervista rilasciata a Sky Sport: "L’abbonamento sarà vincolato al possesso della fidelity card e ne abbiamo emesse oltre 100 mila. Può essere richiesto anche da minorenni e gli abbonati avranno varchi esclusivi di ingresso al San Paolo. Non solo: gli abbonamenti saranno cedibili per cinque gare, sempre ad un altro possessore di fidelity card. Ci siamo resi conto che la non trasferibilità poteva costituire un limite e invece ora può essere ceduto ad amici o parenti".

Calo dei prezzi

Formisano ha annunciato i prezzi degli abbonamenti, notevolmente in ribasso rispetto al passato: "Abbiamo una forte riduzione in tribuna Posillipo che scende da 1500 euro a 999 euro più la prevendita. La tribuna Nisida scende a 800 a 750, riduzione bassa perché si perdono posti per il restyling. I distinti scendono da 750 a 499 euro e le curve scendono a 350 a 269 euro. La media è del 25%, anche se distinti e tribuna Posillipo sono scese di oltre il 30% e sono in assoluto i prezzi più bassi da 9 anni. I tifosi sapranno già da ora che alcune partite di cartello costeranno 40 euro in curva, 70 nei distinti e quindi sono già consapevoli della convenienza dell'abbonamento. Il prezzo medio di un abbonamento è circa 14 euro, chi le acquista singolarmente 25".