NAPOLI-CREMONESE 3-3

11' Mogos (C), 37' rig. Insigne (N), 42' Arini (C), 52' Verdi (N), 69' Younes (N), 76' Soddimo (C)

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Hysaj (46' Di Lorenzo), Manolas (46' Maksimovic), Chiriches (46' Luperto), Ghoulam (46' Mario Rui); Gaetano, Zielinski (46' Malcuit, 68' Elmas); Callejon, Mertens (46' Verdi), Insigne (65' Younes); Milik (65' Tutino). All. Ancelotti

CREMONESE (3-4-3): Agazzi (70' Ravaglia); Caracciolo, Terranova, Claiton; Migliore (46' Renzetti), Castagnetti, (70' Cella) Mogos (75' Rondanini), Arini (80' Girelli), Boultam (58' Deli), Palombi (58' Montalto), Piccolo (58' Soddimo). All. Rastelli

Un Napoli "lavori in corso" e non poteva essere altrimenti quello visto nell'amichevole di Dimaro contro una Cremonese che ha destato una buonissima impressione. L'accoglienza di Elmas da parte dei tifosi napoletani ha fatto da antipasto al match nel quale Ancelotti ha schierato inizialmente la formazione che, in questo momento, gli appare più affidabile. Spazio ai tre Milik, Insigne e Mertens, confere per il giovane Gaetano e anche per Manolas schierato ancora titolare accanto a Chiriches in attesa di Koulibaly. Gara complicata per il Napoli contro una Cremonese molto pronta a difendere sotto la linea della palla e a ripartire in contropiede. Il Napoli fa il match ma la manovra è compassata. La Cremonese approfita di un calcio d'angolo per passare, un po' fortunosamente in vantaggio grazie a una deviazione nemmeno troppo voluta di Mogos. La squadra di Ancelotti fa fatica a trovare spazi, si affida a qualche iniziativa personale e a qualche conclusione dalla distanza. E' un'incursione di Mertens a generare il calcio di rigore (fallo di Castagnetti) che Insigne trasforma. Ma la Cremonese non demorde e a 3' dalla fine del primo tempo confeziona un'azione tutta da gustare con tiro finale di Arini che spiazza Meret. Nella ripresa Ancelotto ne cambia 6, inserisce Verdi che trova il pareggio con una bella conclusione (deviata) dalla distanza. La Cremonese sembra in difficoltà, Ancelotti manda in campo Younes e l'ex Ajax si fa subito notare: attacca in profondità servito da Versi e batte Agazzi per il momentaneo 3-2. Quando la gara sembrava indirizzata verso la vittoria del Napoli, Soddimo, appena entrato è stato autore di un gol strepitoso: recupera palla nella propria tre quarti, vede Meret fuori dai pali e lascia partire un lungo pallonetto da oltre 50 metri. La palla batte sulla traversa toccata da Meret ma finisce in rete per il 3-3. Nel finale è Ravaglia a negare la vittoria al Napoli con un grande intervento su conclusione di Verdi ben imbeccato da Tutino. Finisce con un pareggio. Domenica 28 prima sfida internazionale contro il Liverpool.