Una ricorrenza che non poteva essere disattesa, nonostante il caldo estivo. Il 22 luglio 1927 veniva firmato il primo ordine del giorno dell’Associazione Sportiva Roma dal presidente Italo Foschi. La società nasceva dalla fusione di altre tre squadre: Alba Audace, Roman e Fortitudo Pro Roma. Per questo, un migliaio di tifosi della Curva Sud si sono dati appuntamento al Pantheon nella tarda serata di domenica per attendere insieme la mezzanotte e dirigersi in gruppo in via degli Uffici del Vicario, la sede dove venne fondato il club.