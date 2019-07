Il Brescia è tornato in Serie A dopo otto anni di assenza ed è al lavoro per costruire una rosa in grado di salvarsi. Il club lombardo però sta incontrando difficoltà nel mercato: il presidente Massimo Cellino lo ha rivelato ai microfoni di Sky Sport. Il numero uno del Brescia ha parlato anche del possibile arrivo di Mario Balotelli e del talento Sandro Tonali che piace alle grandi del calcio italiano.

Cellino: "Mercato a rilento, prezzi eccessivi"

Finora il Brescia ha chiuso solo tre operazioni, una per ruolo: l'attaccante Ayé (Clermont), il portiere Joronen (Copenaghen) e il difensore Chancellor (Anzi). La squadra però ha bisogno di altri rinforzi secondo Cellino: "Quel poco che stiamo facendo lo teniamo segreto. Quest'anno il mercato va molto a rilento, i prezzi riportati dalla stampa sono un po' eccessivi. La squadra va completata nel reparto difensivo, abbiamo preso il portiere. Ora stiamo cercando qualche difensore, abbiamo la disponibilità di alcuni calciatori". I prossimi volti del Brescia potrebbero arrivare dalla Ligue 2 stando a quanto detto dal patron: "La B francese è sempre stata molto interessante, produce buoni giovani e giocatori di qualità".

"Balotelli? Se volesse sarebbe giù qui"

Cellino ha parlato anche della grande occasione di mercato a cui il Brescia non ha smesso di pensare, cioè Mario Balotelli, svincolato dopo l'esperienza al Marsiglia. Il presidente del Brescia non mette in discussione l'attaccante, ma ha manifestato qualche perplessità: "Non si può contestare la sua qualità, ma noi cerchiamo entusiasmo e giocatori che vogliano giocare a pallone, qualcosa che ad alcuni di loro manca oggi. Prima di firmare vogliono sapere tutto sullo stipendio e sulle ferie, il campo è l'ultimo problema". Cellino ha mandato un messaggio all'attaccante: "Se Balotelli volesse giocare a pallone non avrebbe problemi a trovare una squadra. Si vede che cerca altre cose sennò sarebbe già qui". Cellino ha parlato anche dei talenti che sono rimasti al Brescia: "Abbiamo fatto un programma in Serie B per avere un po' di calciatori che potessero fare bene anche in A, Sandro Tonali è uno di questi. In questo momento il più grande rinforzo è non aver perso i giocatori importanti che abbiamo nella nostra rosa".