Balotelli-Flamengo, una trattativa complessa ma “viva” più che mai. Parola di Marcos Braz, vicepresidente del club carioca e addetto alle trattative di mercato: “Ho parlato con Mario in videoconferenza ma è una trattativa niente affatto facile, anzi direi che è complicata. Ci sono tanti aspetti, lui è straniero e anche a livello di documenti c’è tanto da fare. Insomma, è tutto molto complesso, e non posso parlarne molto e dire se siamo vicini o meno a una conclusione. Di sicuro - ha rivelato Braz - il Flamengo è interessato a lui, ma non c’è nulla di ufficiale. Nella settimana entrante, con calma, vedremo tutto ciò che c'è da fare". Ma Balotelli è attratto dall'idea di giocare in Brasile e vivere a Rio? "Glielo ho chiesto - ha risposto Braz - e lui mi ha detto di sì, che gli piacerebbe venire in Brasile, e che se fra noi si arrivasse ad un accordo lui verrebbe senza problemi, e senza sentirsi sminuito per il fatto di lasciare l'Europa. Comunque se le cose avranno un'evoluzione positiva, io e il ds Bruno Spindel andremo in Europa. Se Balotelli verrà, rinforzerebbe ancor di più la nostra rosa altrimenti abbiamo le potenzialità di fare molto bene anche così. E se Mario non verrà non abbiamo un piano B", ha concluso il vicepresidente del Flamengo.

Balotelli-Flamengo: accordo sull'ingaggio

Ma a che punto è la trattativa tra Balotelli e il club brasiliano? Mario e il Flamengo hanno già raggiunto un accordo sull’ingaggio, con l’ex Inter e Milan che riceverebbe un premio alla firma e uno stipendio annuale tra i 4 e i 5 milioni di euro. Per la fumata bianca, però, c’è da superare – oltre alla parte burocratica come sottolineato dal vicepresidente del Flamengo – lo scoglio relativo ai diritti di immagine. Balotelli che è anche un’idea della Fiorentina, alla ricerca di un attaccante di livello da regalare a Montella: la trattativa per portare Balo in viola resta comunque molto difficile.