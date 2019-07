L'Inter torna in campo per la quarta amichevole della sua estate: dopo la vittoria con il Lugano e i ko con Manchester United e Juve in International Champions Cup, i nerazzurri se la vedranno con il PSG per il match valido per la International Super Cup.

Tuchel, come confermato dal club, non potrà contare su Neymar: il brasiliano, non è un mistero, vuole lasciare Parigi

In compenso i parigini schierano in attacco due big del tridente delle meraviglie: Edinson Cavani e Kylian Mbappé. In particolare il francese è apparso in ottima forma in allenamento. GUARDA IL GOL DI TACCO DI MBAPPE'

Ieri il saluto di Miranda all'Inter: il difensore brasiliano ha risolto il contratto dopo quattro stagioni in nerazzurro e andrà allo Jangsu Suning. L'ADDIO DI MIRANDA

In attesa di novità dal mercato Conte dovrebbe confermare Perisic nel ruolo di seconda punta. Intanto a Sky Sport è arrivato il consiglio di mercato ai dirigenti dell'Inter di Antonio Cassano: "Lukaku? Io farei scambio Higuain-Icardi". GUARDA L'INTERVISTA A CASSANO