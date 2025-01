Roma, l'abbraccio dei tifosi verso il derby

Ranieri lo aveva detto fin dall'inizio: "Il mio obiettivo è anche riportare l'entusiasmo tra i tifosi". Missione già a buon punto, considerando da dove veniva. Ovvero da alcuni giocatori fischiati ovunque prima del suo arrivo e ora la volontà forte di mettersi alle spalle un 2024 da dimenticare con un clima diverso. Migliaia di tifosi presenti per un abbraccio fortemente voluto dalla proprietà, in un allenamento aperto nella settimana della sfida più attesa dell'anno. Tre i leader rivitalizzanti da Ranieri. Hummels e Paredes, messi in precedenza ai margini da Juric per scelta tecnica, e Dybala, messo sul mercato in estate. L'arrivo di Ranieri ha rimesso al centro della squadra tre campioni del mondo, considerati la vera spina dorsale della squadra. L'avere allenato in passato campioni come Lampard, Zola, Totti, De Rossi, John Terry o Del Piero, l'abitudine di Ranieri a gestire spogliatoi e grandi piazze, gli ha permesso di restituire le vere gerarchie tecniche e riaccendere la passione. Aspettando il derby