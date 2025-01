L'allenatore dell'Atalanta alla vigilia della semifinale contro la squadra di Simone Inzaghi: "Dopo questa striscia di risultati in campionato ed essere in lì alto sarà una partita importante, anche se è diversa rispetto al campionato. Sarà diversa perché ci si gioca un'eliminazione secca e va vista con un'ottica diversa" LE PAROLE DI SIMONE INZAGHI - IL PROGRAMMA DELLA SUPERCOPPA

"Dopo questa striscia di risultati in campionato, trovandoci in alto, questa è una partita importante. Ma è diversa rispetto a quelle del campionato. Sarà diversa perché ci si gioca un'eliminazione secca e va vista con un'ottica diversa". Così Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, alla vigilia della semifinale di Supercoppa contro l'Inter. L'allenatore dei bergamaschi ha poi aggiunto: "Come si spiega le difficoltà spesso avute con l'Inter?

"Intanto bisogna pensare a cosa ha fatto l'Inter in questi ultimi tre anni, è la squadra più forte. Le ultime due partite sono state le più difficili, le altre sono stte più equilibrate e dovremo stare attenti a non subire inizialmente come è avvenuto nelle altre diue e rimanere in gara più a lungo. L'Inter diventa difficile da recuperare se va in vantaggio".

Gasperini: "Motivo di grande orgoglio il percorso fatto" "C'è tantissimo orgoglio per questo - ha spiegato Gasperini - le squadre in italiane in Europa erano assenti come vittorie da tanto tempo. Averlo fatto noi, soprattutto per il percorso fatto in Europa League, con un percorso competitivo, è stato motivo di grande orgoglio e anche un punto importante per il nostro percorso". Leggi anche Il 2025 parte con la Supercoppa: il programma