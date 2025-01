Inzaghi: "I precedenti non vanno in campo"

Di fronte due squadre che stanno attraversando un grande momento di forma: "Si affrontano due squadre che stanno avendo grandissimo percorso. Il più grande successo dell'Atalanta, al di là dell'Europa League, è il fatto di non essere più una sorpresa, stanno avendo grandissimi risultati in campionato e in Champions League: per noi sarà una partita difficile come sempre, ci vorrà una grande Inter contro un avversario che sta molto bene e sta ottenendo grandissimi risultati". Una sfida che i nerazzurri dovranno affrontare con qualche defezione in difesa: "Devono andar bene tantissime cose, siamo in un ottimo momento, ma sappiamo che le insidie sono sempre dietro l'angolo. Abbiamo qualche difficoltà numerica in difesa, speriamo di recuperare Acerbi e Pavard per la prima metà di gennaio, abbiamo a casa anche Di Gennaro. Gli altri stanno bene e si stanno allenando al meglio: cercheremo di schierare una formazione competitiva". Infine l'allenatore nerazzurro mette in guardia sulla pericolosità dell'Atalanta. Non conta la vittoria netta in campionato, molto è cambiato, come conferma Inzaghi: "I precedenti non vanno in campo e non portano punti, quest'anno ci siamo incontrati con il mercato aperto e con loro che avevano diverse defezioni. Da quel momento hanno fatto tre mesi e mezzo ottimi: sono molto fisici ma con tanta qualità in ogni zona del campo, servirà una grande Inter"