Una prima parte di stagione davvero super per il Napoli: l'impatto di Antonio Conte ha già dato i suoi frutti. Squadra solida e primo posto a 41 punti insieme all'Atalanta. Un cambio di passo rispetto alla passata stagione che ha riportato entusiasmo tra i tifosi partenopei. E in occasione del Capodanno il presidente De Laurentiis ha voluto fare gli auguri ai tifosi, ribadendo anche l'obiettivo primario del club: "Buon 2025 a tutti. Che sia un anno all’insegna di serenità e pace. Un augurio speciale ai nostri straordinari tifosi ovunque nel mondo. La speranza è che il 2025 prosegua sulla scia della seconda parte di quest’anno e che il nostro obiettivo di rientrare in Europa venga centrato".