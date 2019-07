Era la fine dello scorso dicembre quando Gian Piero Gasperini al termine della partita con il Sassuolo svelò che nello spogliatoio Josip Ilicic era soprannominato "la nonna", perché si presenta sempre stanco agli allenamenti. Il campo tuttavia ha sempre relegato in secondo piano questa peculiarità dello sloveno, che è stato tra i maggiori protagonisti della cavalcata dell’Atalanta per la qualificazione in Champions League con le sue prodezze. Ma sui social i suoi compagni a più riprese hanno scherzato sulla questione. Come ha fatto Marten de Roon, che ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una story in cui si vedono lui e Remo Freuler sollevare Ilicic seduto su una sedia e trasportarlo. "Facciamo noi il lavoro duro" si legge, mentre nel video si sente il trequartista urlare "Sono il principe di Slovenia". Dopo averlo collocato su una panchina, c’è anche qualcuno che si preoccupa per la posizione in bilico della sedia. D’altronde, Ilicic è un patrimonio da preservare per l’Atalanta.