Continua la marcia di avvicinamento alla prossima Serie A, con le squadre impegnate nelle prime amichevoli stagionali. L’Inter di Antonio Conte ha battuto per 7-6 dopo i calci di rigore (1-1 il risultato al termine dei tempi regolamentari) il Paris Saint-Germain nel match di International Super Cup. Si conclude con un secco 7-0 al Rieti il primo test di giornata della Roma. La squadra allenata da Paulo Fonseca, nonostante le gambe pesanti a causa dei duri allenamenti di questi giorni, ha mostrato buone trame di gioco. Test amichevole anche per la Lazio, che ha battuto per 4-0 il Mantova ad Auronzo di Cadore: tra i marcatori anche Milinkovic, centrocampista che davanti a una super offerta potrebbe lasciare la Lazio in questa sessione di calciomercato. Sconfitta invece l'Atalanta di Gasperini. I nerazzurri, di scena in Galles contro lo Swansea al Liberty Stadium, sono stati battuti per 2-1 nonostante il vantaggio iniziale siglato da Ilicic. La Spal di Leonardo Semplici ha invece avuto la meglio sulla FeralpiSalò, club che milita in Serie C: 4-1 il finale. Subito in capo anche il nuovo acquisto Di Francesco, arrivato nelle scorse ore dal Sassuolo. L'Udinese di Igor Tudor è stata sconfitta per 4-1 dal Borussia Dortmund nel match che si è giocato Cashpoint Arena di Altach, in Austria. Di Mandragora la rete dei bianconeri. Match che è stato interrotto con sei minuti d’anticipo dal direttore di gara per l'impraticabilità del terreno di gioco a causa della pioggia battente. Vittoria più complicata del previsto per il Brescia, che al termine di un match molto equilibrato ha battuto il Renate, club che milita in Serie C. Successo anche per il Sassuolo, che nella sua terza amichevole pre-stagione ha battuto il SudTirol (squadra che milita in Serie C) grazie alle reti di Duncan e Brignola.

INTER-PSG 1-1 (7-6 d.c.r.)

41' Kherer (P), 94’ Longo (I)

Rigori: Cavani (gol), Ranocchia (gol), Jese (gol), Gagliardini (gol) Diallo (gol), Colidio (gol), Aouchiche (parato), Agoumè (gol), Hemans (gol), Candreva (traversa), Mbe Soh (gol), Longo (gol), Zagre (parato), Joao Mario (gol)

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar (83' Pirola), De Vrij (65' Godin), Bastoni (65' Ranocchia); D'Ambrosio (90' Agoume), Barella (83' Joao Mario), Brozovic (65' Gagliardini), Sensi (65' Borja Valero), Dalbert (65' Candreva); Perisic (83' Colidio), Esposito (65' Longo).

Psg (4-4-2): Areola; Bernat (74' d'Aouchiche), Kehrer (74' Bakker), Diallo, Kurzawa (74' Hemans); Sarabia (74' Jesé), Verratti (74' Kouassi), Herrera (74' Mbe Soh), Meunier (74' Dagba); Draxler (74' Zagre), Mbappé (74' Cavani).