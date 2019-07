È più grave del previsto l'infortunio subito da Iago Falque nel match d'andata del secondo turno preliminare di Europa League contro il Debrecen, vinto per 3-0 del Torino. "Le indagini cui è stato sottoposto l’attaccante spagnolo hanno confermato la lesione capsulo-legamentosa alla caviglia sinistra. Tra 10/15 giorni in programma ulteriori esami per valutarne l’evoluzione", si legge nel report pubblicato dalla società granata sul proprio sito web. Una perdita grave per Walter Mazzarri, che dovrà fare a meno dell’esterno offensivo spagnolo - sostituito al 30' del secondo tempo del math contro il Debrecen - per almeno un mese: salterà sicuramente il ritorno con il Debrecen e l'eventuale doppio confronto del terzo turno preliminare di Europa League. A forte rischio anche la prima di Serie A.