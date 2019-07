Serie A, il calendario della prima giornata

Sarà una giornata densa di significato la prima del prossimo campionato di Serie A. E non solo perché sarà quella dell'esordio. I due grandi temi saranno quelli dei ritorni e dei derby personali per molti dei protagonisti delle 20 squadre. A cominciare da uno degli allenatori più attesi, quel Conte originario di Bari che con la sua Inter sfiderà in una partita dal sapore particolare il Lecce neo promosso. Un derby sarà anche quello che coinvolgerà Eusebio Di Francesco, ex allenatore e giocatore della Roma molto legato ai colori giallorossi, che se la vedrà contro la Lazio di Simone Inzaghi. Due ritorni particolari, invece, saranno quelli di Andreazzoli, che col suo nuovo Genoa andrà a sfidare la sua ex Roma all'Olimpico e soprattutto per Cellino, che tornerà a Cagliari da presidente del Brescia dopo aver legato ai colori rossoblu gran parte della propria storia.

Le partite della 1^ giornata di A