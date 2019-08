Un ko in difesa per l'Inter, si ferma Diego Godin. Come comunicato dai canali ufficiali nerazzurri. Il difensore centrale uruguayano, arrivato il primo luglio a parametro zero dall'Atletico Madrid, si è fermato in allenamento e ha svolto i test clinici all'Humanitas di Rozzano. Ha rimediato una distrazione muscolare del retto anteriore delle coscia sinistra. Le sue condizioni verrano valutate nelle prossime settimane. A rischio l'esordio in Serie A con la maglia nerazzurra, contro il Lecce il 26 agosto a San Siro.