Parte con una brutta notizia la stagione del Cagliari. L'infortunio alla spalla subito da Alessio Cragno nel finale dell'amichevole giocata mercoledì contro il Fenerbahce (2-2 il finale) costringerà il portiere a restare fuori dai campi per un periodo che non si preannuncia breve. Venerdì sera il 25enne, tra i migliori nel ruolo nella scorsa Serie A, è stato sottoposto a esami di approfondimento: i tempi di recupero sono ancora da valutare. "A seguito del forte trauma contusivo distorsivo alla spalla destra subito al 39’ del secondo tempo di Fenerbahçe-Cagliari - si legge nella nota diramata dal Cagliari - il calciatore Alessio Cragno è stato sottoposto nella serata di oggi ad accertamenti diagnostici e a visita ortopedica presso la clinica Villa Stuart di Roma. Il Professor Alex Castagna, che ha in cura il portiere, si riserva ora di rivalutarlo tra 15-20 giorni con nuovi accertamenti diagnostici, al fine di una definizione del quadro clinico". In attesa di nuovi esami diagnostici, Cragno inizierà oggi la ribalitazione. Di certo c'è che il portiere non ci sarà per l'esordio in campionato del gruppo allenato da Rolando Maran, fissato in casa contro il Brescia il 25 agosto.