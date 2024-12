Dove vedere Como-Lecce

La partita Como-Lecce , valida per la 18^ giornata di Serie A, sarà trasmessa lunedì 30 dicembre alle ore 18.30 in diretta sull'app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q, Sky Stream e Sky Glass . Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando "Apri DAZN", comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q (via satellite) e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al numero 214 del telecomando Sky . Per vedere il canale DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell'area "il mio account" su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere il canale DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Como e Lecce

Il Lecce è rimasto imbattuto in ciascuno degli ultimi cinque incontri di campionato contro il Como (due successi e tre pareggi tra Serie B e C); l’ultimo successo degli azzurri contro i giallorossi nei tornei professionistici risale al 23 dicembre 1994, 1-0 in Serie B. Il Lecce è la squadra contro cui il Como ha giocato più incontri di Serie A senza mai perdere: i lariani hanno registrato infatti tre successi e un pareggio nei quattro precedenti contro questa avversaria. Il Como è imbattuto in casa contro il Lecce tra Serie A e B: in 11 precedenti nove successi e due pareggi, considerando queste due competizioni i lariani hanno affrontato più volte senza mai perdere in incontri casalinghi solo il Messina (14). Il Como ha vinto solo una delle ultime 11 partite di campionato (4 pareggi, 6 sconfitte), da inizio ottobre 2024 infatti nessuna squadra ha guadagnato meno punti dei lariani in Serie A: sette, al pari del Monza. Il Como è rimasto imbattuto in cinque delle sette gare casalinghe di questo campionato (2 vittorie, 3 pareggi), vincendo la più recente (2-0 contro la Roma); l’ultima volta che i lariani hanno registrato due successi interni di fila in Serie A risale a novembre 1988 (il secondo dei quali proprio contro il Lecce). Il Lecce ha vinto l’ultima gara di Serie A giocata di lunedì (lo scorso 25 novembre contro il Venezia, con Marco Giampaolo in panchina), interrompendo una serie di 13 incontri consecutivi senza successi in questo giorno della settimana nella competizione (6 pareggi, 7 sconfitte). Il Lecce ha perso 19 gare nel 2024 in Serie A e solo in due anni solari ha fatto peggio nella competizione, raggiungendo quota 20 nel 2005 e nel 2011.