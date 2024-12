Dove vedere Bologna-Verona

La partita Bologna-Verona , valida per la 18^ giornata di Serie A, sarà trasmessa lunedì 30 dicembre alle 20.45 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW . Telecronaca di Maurizio Compagnoni, commento di Giancarlo Marocchi. A bordocampo Marco Nosotti e Marina Presello. Dalle 20 e dalle 23 spazio a ' Monday Night '. In studio: Fabio Tavelli, Rachele Sangiuliano, Stefano Borghi, Gianfranco Teotino e Giancarlo Marocchi (in collegamento da Bologna).

I numeri di Bologna e Verona

Il Bologna ha vinto solo una delle ultime cinque gare di Serie A contro l’Hellas Verona (2 pareggi, 2 sconfitte), proprio la più recente: 2-0 lo scorso 23 febbraio (reti di Fabbian e Freuler); i rossoblù potrebbero registrare due successi consecutivi contro i gialloblù nella competizione per la prima volta dal 2018. L’Hellas Verona ha vinto solo due delle ultime 15 trasferte di Serie A giocate contro il Bologna (4 pareggi, 9 sconfitte): 4-1 il 6 ottobre 2013 (gol di Cacciatore, Iturbe, Toni e Jorginho) e 1-0 il 4 aprile 2016 (gol di Samir). Per la seconda volta nella loro storia, Bologna ed Hellas Verona si affronteranno in un girone d’andata di Serie A con almeno 10 punti di differenza in classifica a inizio giornata (28 v 15); nella prima occasione erano avanti i gialloblù esattamente di 10 punti, il 16 gennaio 2021 (vittoria rossoblù per 1-0). L’Hellas Verona ha perso ben 20 gare nel 2024 in Serie A, superando il suo suo precedente record negativo in un singolo anno solare (19, sia nel 2001 che nel 2023). Il Bologna è rimasto imbattuto in tutte le ultime cinque partite di Serie A giocati di lunedì (3 vittorie, 2 pareggi), segnando esattamente tre reti in tutte le tre più recenti. Dall’altra parte, l’Hellas Verona ha perso tutte le ultime tre gare disputate in campionato in questo giorno della settimana, dopo che era rimasto imbattuto nelle sei precedenti (1 vittoria, 5 pareggi). L’ultima volta che l’Hellas Verona ha vinto l’ultima gara di un anno solare in Serie A nel mese di dicembre risale al 2013 – 4-1 contro la Lazio; da allora ha registrato tre pareggi e quattro sconfitte. Il Bologna è imbattuto da 11 gare casalinghe di Serie A (4 vittorie, 7 pareggi), tenendo la porta inviolata in tutte le quattro più recenti; l’ultima volta che i rossoblù hanno registrato più clean sheet interni consecutivi nella competizione è stata tra ottobre 1999 e gennaio 2000 (otto in quell’occasione)