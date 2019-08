Inter, Perisic non parte per Valencia: il Bayern in pressing sul croato, operazione da 5 milioni di prestito con diritto di riscatto fissato a 20. Lukaku si prende la maglia di Icardi e l'Inter lavora su un altro numero 9, Dzeko. Roma, Petrachi torna su Mariano Diaz, attaccante del Real. Per la difesa idea Lovren. La Juve riflette su Dybala e valuta le possibili soluzioni per Mandzukic e Higuain. Il Milan vuole Correa, il Napoli pensa a Everton Soares. Lecce, è fatta per Farias. Parma su Laxalt, la Samp accelera per Kamano

