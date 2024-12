Anche Carlo Ancelotti, ex rossonero, ha commentato l'esonero di Fonseca: "Rimango dell'idea che l'esonero sia parte del lavoro dell'allenatore - ha detto ai microfoni di 'Radio Anch'io Sport' su Rai Radio 1 -. Quando ci sono problemi nella squadra la responsabilità cade sull'uomo solo, cioè l'allenatore: non è giusto, ma purtroppo è così. Si può discutere sulla modalità, ma alla fine il risultato è che l'allenatore smette di allenare e viene mandato via. Noi abbiamo affrontato il Milan un paio di mesi fa, ha giocato molto bene e meritato di vincere, probabilmente non ha trovato quella continuità che la dirigenza chiedeva: l'adattamento di tecnico e giocatori nuovi deve essere in linea con i risultati, soprattutto in grandi società come il Milan"