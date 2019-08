Il comunicato del Verona aveva spaventato tutti. Badu ricoverato all'Ospedale Sacro Cuore di Negrar per una microembolia polmonare successiva ad un allenamento. Ora il centrocampista ghanese ha rassicurato tutti tramite una storia apparsa sul suo profilo Instagram: "Buongiorno e grazie a tutti per i vostri auguri, sono in buone condizioni. Dio ci benedica tutti. Tanto amore". L’ex giocatore dell’Udinese aveva avvertito dei dolori subito dopo l’allenamento, con la successiva difficoltà di dormire durante la notte. Portato in ospedale per gli accertamenti è stato ricoverato per tenere sotto osservazione le sue condizioni fisiche.

Il trasferimento al Verona

Dopo 8 stagioni e 170 partite all’Udinese, Badu è arrivato in estate a Verona. Dopo le prime amichevoli aveva convinto Juric a puntare su di lui, per aggiungere esperienza nel centrocampo del Verona e aiutare la squadra al raggiungimento della salvezza. Un piccolo stop che lo terrà fuori dai campi e ne rallenterà la preparazione alla prossima stagione, in attesa dell'autorizzazione dello staff medico per tornare ad allenarsi.