Dove vedere Juventus-Roma

La partita Juventus-Roma, valida per la 16^ giornata di Serie A sarà trasmessa sabato 20 dicembre alle ore 20.45 in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW . Telecronaca Stefano Borghi; commento Riccardo Montolivo. A bordocampo Giovanni Guardalà, Paolo Assogna, Francesco Cosatti e Angelo Mangiante. Dalle 19.30 alle 20.40 e dalle 22.40 a mezzanotte, appuntamento con Saturday Night : in studio con Giorgia Cenni ci saranno Paolo Condò, Fabio Capello, Alessandro Florenzi e Alessandro Del Piero in collegamento da Torino.

I numeri di Juventus e Roma

Juventus e Roma hanno pareggiato tutti gli ultimi tre confronti in Serie A, dopo che solo una delle precedenti sei sfide era terminata in equilibrio (quattro vittorie dei bianconeri e una dei giallorossi nel parziale); l'ultima volta in cui le due squadre hanno chiuso in parità quattro incontri di fila risale al 1985. La Roma ha vinto solo una delle ultime 10 gare contro la Juventus in Serie A (5N, 4P): 1-0 firmato da Gianluca Mancini il 5 marzo 2023; inoltre, dal 2020/21, i giallorossi hanno registrato una percentuale di vittorie più bassa solo contro Milan e Napoli (il 9% contro queste due avversarie, rispetto al 10% contro i bianconeri). La Juventus ha vinto ben 11 delle ultime 14 gare casalinghe contro la Roma in Serie A (2N, 1P): parziale in cui ha tenuto la porta inviolata ben 10 volte; tuttavia, i bianconeri hanno pareggiato due delle tre sfide interne più recenti contro i giallorossi nella competizione (1V). La Juventus ha vinto due delle ultime tre partite di campionato (1P): tanti successi quanti nelle nove precedenti (5N, 2P); i bianconeri potrebbero infilare due successi consecutivi nel torneo sotto la gestione di un singolo allenatore per la prima volta da settembre (con Igor Tudor in panchina). La Roma ha vinto ben 12 delle 17 trasferte disputate nel 2025 in Serie A (2N, 3P) e nella sua storia ha chiuso un anno solare con più successi esterni solo nel 2017 (14). Nonostante sia imbattuta da 11 gare casalinghe in Serie A (8V, 3N), la Juventus ha pareggiato tre delle cinque gare interne più recenti (2V); in generale, dall'inizio della scorsa stagione, solo la Lazio ha terminato più incontri casalinghi in equilibrio (11) rispetto ai bianconeri (10, come il Genoa).