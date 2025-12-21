Dove vedere Cagliari-Pisa

La partita Cagliari-Pisa, valida per la 16^ giornata di Serie A sarà trasmessa domenica 21 dicembre alle ore 12.30 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky . Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Cagliari e Pisa

Il Pisa ha vinto solo una delle sei sfide contro il Cagliari in Serie A (3N, 2P): 1-0, il 28 ottobre 1990, con Mircea Lucescu in panchina (autogol di Ivo Pulga). Il Cagliari è imbattuto negli otto precedenti casalinghi contro il Pisa tra Serie A e B (5V, 3N); tra le squadre attualmente nel torneo, solo contro la Cremonese i sardi hanno all'attivo più gare interne (10) senza sconfitte considerando queste due competizioni. Il Cagliari ha perso ben tre delle ultime cinque partite di Serie A contro avversarie neopromosse (2V), dopo che era rimasto imbattuto in nove delle precedenti 11 sfide contro avversarie provenienti dalla Serie B (3V, 6N). Il Pisa ha perso tutte le ultime tre gare di Serie A senza segnare alcun gol, dopo una serie di imbattibilità di sei incontri (1V, 5N); i toscani non hanno mai subito più sconfitte di fila nella competizione senza realizzare reti. Il Cagliari ha vinto solo una delle ultime 11 gare di campionato (4N, 6P); nello stesso periodo (dalla quinta giornata di Serie A in avanti), soltanto la Fiorentina ha raccolto meno punti (quattro) dei rossoblù (sette). Nessuna squadra ha ottenuto meno punti in trasferta in questa Serie A rispetto al Pisa: quattro (4N, 3P), come la Fiorentina; solo una volta i nerazzurri non hanno vinto alcuna delle prime otto gare esterne in una stagione nel massimo campionato: nel 1982/83 (4N, 4P). Il Cagliari ha vinto sei delle 16 gare casalinghe di campionato nel 2025 (3N, 7P); soltanto due volte negli ultimi 10 anni solari i rossoblù hanno registrato più successi interni: otto nel 2017 e 10 nel 2019 (sei anche nel 2016 e nel 2018).