Luciano Spalletti commenta il successo dalla Juve sulla Roma e elogia anche la capacità difensiva della sua squadra: "La partita è una scatola vuota che va riempita anche di cose che non hai, anche facendo cose scomode come ha fatto Yildiz - dice - Gli avversari sanno quanto è forte più di lui stesso, ma ha fatto un gran lavoro che non fa parte delle sue qualità, ma poi quando giochi con queste squadre molto bene organizzate che ti avvolgono, se non c'è la fase difensiva anche da parte di questi uomini, gli avversari trovano sempre l'uomo in più". Ed ancora sulle cose da migliorare: "Ci sono dei momenti dove siamo in difficoltà e perdiamo palloni sanguinosi, poi quando dobbiamo fare fase difensiva è dura - spiega - Zhegrova invece è un giocatore che non la può e non la sa fare, poi se riesci a metterlo in condizione di fare gli uno contro uno diventa micidiale".

