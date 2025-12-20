Juventus-Roma, Gasperini: "Ferguson non mi sta convincendo". VIDEOroma
L'allenatore della Roma commenta la sconfitta dello Stadium: "La prestazione è stata molto positiva, possiamo essere fiduciosi perché abbiamo una base solida su cui costruire il futuro". Duro, invece, su Ferguson: "Dall'inizio? Non mi convince ancora molto nell'atteggiamento e poi ci sono giocatori di una qualità superiore, alcuni nuovi acquisti non si sono calati nello spirito della Roma"
E' un Gian Piero Gasperini rammaricato per il risultato dello Stadium ma non per la prestazione della Roma che ha provato in tutti i modi a raddrizzare la partita: "In attacco abbiamo sbagliato qualcosa di troppo, ci è mancata un po' di qualità nel primo tempo e poi nel finale - dice - Ma questa è una cosa che sappiamo, però metterei il punto esclamativo sulla prestazione della squadra, la Juve è una squadra forte, ma la Roma esce fiduciosa da questa partita, dobbiamo costruire una rosa forte e abbiamo una base notevole, sono convinto che si possa fare bene". Le difficoltà sono arrivate dalle incursioni di Yildiz e Conceiçao: "Ma questi sono giocatori forti, abbiamo preso gol a fine primo tempo, ma nel primo tempo abbiamo fatto anche molto, in svantaggio la Juve ha avuto qualche spazio in più, ma abbiamo giocatori che hanno fatto prestazioni di alto livello, compreso chi ha giocato un po' meno".
"La Roma può costruirsi il futuro su questo presente"
Quanto alle difficoltà avute negli scontri diretti: "Sul discorso degli scontri diretti abbiamo perso con quelle davanti ma abbiamo battuto Bologna, Como e Lazio, certo che se perdi tre o quattro scontri diretti hai qualcosa in meno, ma noi siamo all'inizio, abbiamo tenuto testa ad alto livello, sono convinto che la Roma può pensare di costruirsi un futuro sul presente di adesso". Dure parole su Fergison: "Ferguson dall'inizio? Rifarei le stesse scelte, perché abbiamo dei giocatori con una qualità tecnica superiore, Ferguson non mi sta convincendo ancora molto, non tanto dal punto di vista tecnico, alcuni nuovi acquisti non si sono calati nello spirito della Roma, non soltanto Ferguson".