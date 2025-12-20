E' un Gian Piero Gasperini rammaricato per il risultato dello Stadium ma non per la prestazione della Roma che ha provato in tutti i modi a raddrizzare la partita: "In attacco abbiamo sbagliato qualcosa di troppo, ci è mancata un po' di qualità nel primo tempo e poi nel finale - dice - Ma questa è una cosa che sappiamo, però metterei il punto esclamativo sulla prestazione della squadra, la Juve è una squadra forte, ma la Roma esce fiduciosa da questa partita, dobbiamo costruire una rosa forte e abbiamo una base notevole, sono convinto che si possa fare bene". Le difficoltà sono arrivate dalle incursioni di Yildiz e Conceiçao: "Ma questi sono giocatori forti, abbiamo preso gol a fine primo tempo, ma nel primo tempo abbiamo fatto anche molto, in svantaggio la Juve ha avuto qualche spazio in più, ma abbiamo giocatori che hanno fatto prestazioni di alto livello, compreso chi ha giocato un po' meno".

