Rigori

Durante i calci di rigore, i portieri dovranno avere almeno un piede sulla linea di porta o in linea con essa. Allo stesso tempo, invece, non saranno più obbligati a tenerli entrambi. Qualora la regola non fosse rispettata, il penalty non andato a segno verrà ripetuto.

Punizioni

Cambia anche il modo di disporre la barriera sui calci di punizione: la barriera con almeno tre difendenti non potrà "ospitare" calciatori della squadra che attacca. Si è trattato in passato di una strategia utilizzata per disturbare la vista del portiere "prolungando" la barriera: da adesso, invece, coloro che attaccano dovranno tenersi almeno ad un metro di distanza. La regola è stata concepita per limitare le perdite di tempo riguardanti i calci di punizione, situazioni di gioco nei quali gli arbitri sono stati spesso chiamati a ripristinare l’ordine prima della battuta. Qualora il calcio di punizione fosse a favore della squadra difendente nella propria area, non è più necessario che la palla esca dall’area di rigore: gli avversari dovranno restare all’esterno o ad almeno 9,15 metri.

Sostituzioni

Il giocatore sostituito non dovrà più abbandonare il terreno di gioco nella zona centrale del campo, ma dovrà uscire dal punto più vicino rispetto alla posizione in cui si trova per evitare perdite di tempo.

Tocco dell'arbitro

Qualora il direttore di gara fosse toccato fortuitamente dal pallone, sarà l’arbitro stesso ad interrompere il gioco riprendendolo con una rimessa. Se il tocco dovesse avvenire dentro l’area, la sfera sarà destinata direttamente al portiere. L’arbitro non sarà quindi più considerato parte del gioco.