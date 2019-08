Il momento più bello dell’anno è finalmente arrivato: campionato e fantacalcio ricominciano e come sempre ci aspetta una stagione esaltante tra promesse, sorprese e costanti. Va detto che la prima gara della nuova annata è sempre quella più difficile. Non tutti gli allenatori hanno già in testa l’XI di base. Il fantallenatore quindi rischia di rimanere ‘fregato’ dato che il rischio di giocare in 10 è dietro l’angolo. Ricordatevi di controllare gli squalificati. L’ultima dello scorso anno non ha azzerato le pene inflitte dal giudice sportivo. Mai come in questi giorni sarà importante tenersi aggiornati con le news dai campi d’allenamento.

Grazie al prezioso e puntale lavoro degli inviati di Sky Sport, le notizie sono in costante aggiornamento e visto che, tra dubbi e ballottaggi, di carne al fuoco ce n’è eccome, meglio tornare più volte su questi lidi per non perdersi nemmeno una notizia.

Parma-Juventus, sabato ore 18

Parma, in forse Kucka. D'Aversa si copre?

Prima in casa contro la Juventus. Non certo un inizio semplicissimo per D'Aversa e i suoi. Il tecnico potrebbe accantonare temporaneamente il suo 4-3-3 fatto di chiusure e ripartenze per aggiungere un centrocampista in più in vista di una gara che si preannuncia di contenimento. Il sacrificato in attacco sarebbe, nel caso Karamoh. In mediana Kucka non sta benissimo: Grassi e Brugman si scaldano. Con lo slovacco recuperato, tornerebbe in pole il 4-3-3 'veloce'.



Parma (4-3-3) probabile formazione: Sepe; Laurini, Bruno Alves, Iacoponi, Gagliolo; Hernani, Kucka, Barillà; Karamoh, Inglese, Gervinho

Juventus, Douglas Costa in pole. In mezzo 'vecchi volti'

La prima di Sarri sulla panchina della Juventus aprirà ufficialmente il nuovo campionato. L'attacco bianconero sarà guidato da Cristiano Ronaldo e Dybala. Per la terza maglia il ballottaggio tra Bernardeschi e Douglas Costa pare propendere dalla parte del brasiliano. Tra i nuovi acquisti, spazio al solo Danilo sulla corsia destra. Probabile panchina per de Ligt e Ramsey. In difesa ci sarà Bonucci, a centrocampo Khedira



Juventus (4-3-3) probabile formazione: Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Rabiot; Douglas Costa, Dybala, Ronaldo

Fiorentina-Napoli, sabato ore 20:45



Fiorentina, Montella deve risolvere parecchi ballottaggi

Qualche certezza e tanti dubbi. La Fiorentina di Montella è ancora da completare. Dopo l'arrivo di Ribery, la società sta forzando i tempi per rafforzare ulteriormente la rosa. A breve sapremo se l'ex Bayern sarà convocabile o se si dovrà attendere il prossimo turno per vederlo in campo. Sulle corsie esterne Lirola pare recuperabile mentre Terzic è in pole su un Biraghi oggetto di trattativa. In attacco Vlahovic dovrebbe battere la concorrenza.



Fiorentina (4-3-3) probabile formazione: Dragowski; Lirola, Milenkovic, Pezzella, Terzic; Pulgar, Badelj, Benassi; Chiesa, Boateng, Vlahovic

Napoli, Milik non sta bene. Va in panchina

Un problema agli adduttori ha complicato non poco il precampionato di Arek Milik. Il polacco, tra i giocatori più sfortunati a livello fisico della nostra Serie A, dovrebbe partire dalla panchina contro la Fiorentina. Capitolo Lozano: il giocatore non sarà a disposizione in quanto dovrà tornare temporaneamente in Olanda per questioni burocratiche. Sulla destra pronto ad esordire in azzurro Di Lorenzo



Napoli (4-2-3-1) probabile formazione: Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Ghoulam; Allan, Zielinski; Callejon, Fabian Ruiz, Insigne; Mertens



Udinese-Milan, domenica ore 18

Udiense, Pussetto largo a sinistra. In mezzo c'è Jajalo



Tudor aveva lanciato l'allarme: alla sua squadra manca soprattutto un esterno sinistro di ruolo. Dal mercato per ora non sono arrivate novità in questo senso e allora l'allenatore bianconero, contro il Milan, ricorrerà molto probabilmente a Pussetto. In difesa possibile esordio per Becao mentre Lasagna deve vincere il ballottaggio con Nestorowski se vorrà essere titolare. A centrocampo, in caso di 3-5-2 ci sarà anche Jajalo.



Udinese (3-5-2) probabile formazione: Musso, Becao, Troost-Ekong, Samir; Larsen, Fofana, Jajalo, Mandragora, Pussetto; De Paul, Lasagna.

Milan, zero nuovi alla prima?

Il Milan di quest'anno rischia di essere lo stesso della passata stagione. Almeno nella prima di campionato. Giampaolo infatti, contro l'Udinese, ha Theo Hernandez ai box, Duarte e Leao che devono ancora registrare schemi e movimenti e Bennacer che si è aggregato tardi e che potrebbe, con Krunic, partire dalla panchina. In attacco, di fianco a Piatek, favorito Castillejo



Milan (4-3-1-2) probabile formazione: Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Biglia, Calhanoglu; Suso; Piatek, Castillejo.

Cagliari-Brescia, domenica ore 20:45



Cagliari, il Ninja c'è. Rog no. Duello Castro-Birsa

Quattro indisponibili per Maran, compreso Cragno. In porta spazio a Rafael. A sinistra è già pronto Pellegrini mentre in mediana Rog è squalificato. Chance per Ionita. In avanti pochi dubbi. Ci saranno Joao Pedro e Pavoletti. Alle loro spalle Castro se la gioca con Birsa. Nessun dubbio su Nainggolan.



Cagliari (4-3-1-2) probabile formazione: Rafael; Cacciatore, Ceppitelli, Klavan, Pellegrini; Ionita, Nainggolan, Nandez; Birsa; Joao Pedro, Pavoletti

Brescia, solo un paio di dubbi per Corini. Balo in tribuna

Dal suo arrivo lo abbiamo ripetuto quasi ogni giorno. Balotelli non potrà scendere in campo domenica causa squalifica che lo terrà ai box per ben 4 giornate. L'attacco sarà quindi lo stesso dello scorso anno con Torregrossa al fianco di Donnarumma. In difesa sicuro Magnani; l'altro posto se lo contendono Cistana e Chancellor. Sulla trequarti Spalek è in ballottaggio ma parte da favorito per una maglia da titolare



Brescia (4-3-1-2) probabile formazione: Joronen; Sabelli, Magnani, Cistana, Martella; Bisoli, Tonali, Zmrhal; Spalek; Torregrossa, Donnarumma.

Roma-Genoa, domenica ore 20:45

Roma, Under e Perotti larghi. Zappacosta deve attendere

La nuova Roma targata Fonseca inizia il suo cammino da casa. All'Olimpico arriva il Genoa dell'amico Andeazzoli: in difesa ci sarà il nuovo arrivato Mancini che farà coppia con Fazio. Il duo Cristante-Pellegrini agirà dietro i tre incursori. Davanti il solito Dzeko. Spinazzola fermo causa infortunio mentre per Zappacosta serve tempo: deve prima trovare l'intesa in allenamento con i compagni e capire il gioco di Fonseca. Veretout ha accusato un fastidio ma conta di recuperare per domenica



Roma (4-2-3-1) probabile formazione: Pau Lopez; Florenzi, Fazio, Mancini, Kolarov; Cristante, Pellegrini; Under, Zaniolo, Perotti; Dzeko

Genoa, Saponara ai box, Pajac squalificato

Andreazzoli inizia la sua avventura in rossoblù con un 3-5-3 che vedrà in attacco il duo 'baby' formato da Pinamonti e Kouamé. A destra forte candidatura di Ghiglione mentre in difesa ci saranno Zapata, Romero e Criscito. Esordio dal primo minuto per Schone. Mancheranno sia Sturaro che Saponara e il principale dubbio di formazione riguarda l'inerno sinistro di centrocampo con Radovanovic e Cassata che si giocano una maglia da titolare.



Genoa (3-5-2) probabile formazione: Radu; Romero, Zapata, Criscito; Ghiglione, Lerager, Schone, Radovanovic, Barreca; Pinamonti, Kouamé

Sampdoria-Lazio, domenica ore 20:45

Sampdoria, Jankto a parte ma non è grave

Nel 4-3-3 di Eusebio Di Francesco ci saranno sicuramente Caprari e Quagliarella. Per il terzo posto ci sono in lizza Gabbiadini e Gaston Ramirez con il primo favorito. Dubbio Jankto per il mister blucerchiato. Il centrocampista si è allenato a parte ma le sue condizioni non preoccupano. Molto probabile che recuperi a pieno. Squalificato Depaoli. Indisponibile Maroni.



Sampdoria (4-3-3) probabile formazione: Audero; Bereszynski, Colley, Murillo, Murru; Jankto, Ekdal, Linetty; Gabbiadini, Quagliarella, Caprari

Lazio, recupera Lazzari. Parolo insidia SMS

Buone notizie per Simone Inzaghi: Manuel Lazzari è tornato ad allenarsi con la squadra e punta dritto ad una maglia da titolare. Non è ancora certo il suo impiego ma l'ottimismo sì. Chi rischia di partire dalla panchina è invece Milikovic-Savic che non è al meglio per una botta rimediata in amichevole che lo ha fatto allenare poco. Parolo, nel caso, è pronto a sostituirlo. Jony non potrà essere convocato.



Lazio (3-4-1-2) probabile formazione: Strakosha; Vavro, Acerbi, Bastos; Lazzari, Lucas Leiva, Parolo, Lulic; Luis Alberto; Correa, Immobile

SPAL-Atalanta, domenica ore 20:45

Spal, due volti nuovi sulle corsie esterne



D'Alessandro a destra e Di Francesco a sinistra. Berisha in porta. Per il resto tutte vecchie conoscenze in casa Spal. Inizia così la stagione della squadra di Semplici che al 'Mazza' ospita l'Atalanta di Gasperini. In difesa solito trio, in mezzo favoriti Murgia e Missiroli. Nessun dubbio su Kurtic. Davanti invece c'è da decidere il 'socio' di Petagna con Floccari leggermente favorito nel ballottaggio a tre con Moncini e Paloschi.

Spal (3-5-2) probabile formazione: Berisha; Cionek, Vicari, Felipe; D’Alessandro, Murgia, Missiroli, Kurtic, Di Francesco; Petagna, Floccari.

Atalanta, Skrtel in ballottaggio. Muriel anche

Per l'esordio stagionale in campionato, Gasperini deve rinunciare allo squalificato Ilicic. Gosens invece è infortunato. L'assenza dello sloveno lascia qualche dubbio sul sistema di gioco. Detto che Zapata sarà titolare, al suo fianco si candida Luis Muriel ma c'è anche la possibilità che un altro nuovo arrivo, ovvero Malinovskyi, possa essere gettato nella mischia. In quest'ultimo caso sarebbe un 3-4-2-1 con Zapata unica punta. In difesa favorito Skrtel che resta in ballottaggio con Djimsiti.

Atalanta (3-4-1-2) probabile formazione: Gollini; Toloi, Skrtel, Palomino; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Muriel, Zapata

Torino-Sassuolo, domenica ore 20:45

Torino, Mazzarri tra acciacchi e turnover

C'è il Sassuolo in mezzo al doppio confronto di Europa League contro il Wolverhampton. Solitamente per la prima giornata si scelgono i titolari 'sicuri' ma in questo caso Mazzarri potrebbe ruotare dato lo sforzo fatto nella gara d'andata. Berenguer e Djidji si candidano per un posto da titolare, Lukic potrebbe recuperare mentre Ola Aina spera di far 'riafiatare' De Silvestri



Torino (3-4-3) probabile formazione: Sirigu; Izzo, Nkoulou, Djidji; Ola Aina, Baselli, Rincon, Ansaldi; Berenguer; Belotti, Zaza.

Sassuolo, squalificato Berardi. C'è pronto Djuricic

Duncan in forse, Magnanelli e Berardi ai box causa squalifica. De Zerbi pensa a Traoré con Djuricic in attacco. Non da finto nove come capitato nella scorsa stagione ma da esterno visto che la punta di riferimento centrale sarà Caputo. In difesa occhio alla possibilità di vedere Gravillon titolare. A destra spazio a Toljan



Sassuolo (4-3-3) probabile formazione: Consigli; Toljan, Marlon, Ferrari, Rogerio; Locatelli, Obiang, Traore; Djuricic, Caputo, Boga

Verona-Bologna, domenica ore 20:45

Verona, lunga lista di indisponibili



Un risentimento muscolare alla coscia destra ha fermato Alessandro Crescenzi che va ad aggiungersi a molti altri nomi che alla prima non ci saranno. Di Carmine è squalificato, al pari di Vitale mentre, come noto, Badu è fuori e lo sarà ancora per un bel po'. Indisponibile anche Bocchetti. In difesa spazio a Gunter con Kumbulla possibile sopresa. Davanti staffetta Tupta-Pazzini.

Verona (3-4-2-1) probabile formazione: Silvestri; Gunter, Rrahmani, Kumbulla; Faraoni, Henderson, Veloso, Lazovic; Zaccagni, Verre; Pazzini

Bologna, buone notizie sul fronte Dzemaili

C'è il solo Schouten in dubbio per la sfida contro il Verona. Dzemaili infatti è tornato ad allenarsi e punta alla convocazione per la sfida di domenica. I maggiori dubbi di formazione riguardano l'attacco con Palacio pronto ma con Destro che è ancora testa a testa col compagno. Ballottaggio che si protrarrà ancora per un bel po'. In difesa Tomiyasu più di Mbaye. Iniziale panchina per Skov Olsen, a meno di soprese dell'ultimo minuto.



Bologna (4-2-3-1) probabile formazione: Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Denswil, Dijks; Poli, Kingsley; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio

Inter-Lecce, lunedì ore 20:45



Inter, D'Ambrosio per Godin. Lu-La in attacco

Classico 3-5-2 per Antonio Conte che a San Siro ospita il suo passato. Con Godin non ancora al meglio spazio a D'Ambrosio nella linea a tre di difesa. In mezzo, ai lati di Brozovic, ci sono Vecino e Sensi in pole per una maglia da titolare con Barella inizialmente in panchina. In attacco esordio per Lukaku dal 1' in coppa con Lautaro Martinez.



Inter (3-5-2) probabile formazione: Handanovic; D’Ambrosio, de Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Sensi, Asamoah; Lautaro, Lukaku

Lecce, Rossettini recuperato

Problema fisico rientrato per Rossettini che lunedì sarà regolarmente al centro della difesa. Restano ai box Meccariello e Mancosu mentre Shakov potrebbe anche partire dall'inizio. Se così fosse però, Liverani si giocherebbe un cambio già prima del fischio d'inizio. Il centrocampista infatti ha avuto qualche problema di troppo e non reggerebbe ancora per tutta la gara



Lecce (4-3-1-2) probabile formazione: Gabriel; Rispoli, Rossettini, Lucioni, Dell’Orco; Petriccione, Tachtsidis, Majer; Falco; Farias, Lapadula