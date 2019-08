L'allenatore commenta il mercato ("Voto? 10") e presenta in conferenza stampa la gara d'esordio in campionato: "Lozano è forte e aveva voglia di venire. Icardi? Non sono interessato alla vicenda. Milik è parte del presente e del futuro del Napoli". Ma non sarà convocato per la gara del Franchi. Fiorentina-Napoli si giocherà sabato 24 agosto alle ore 20.45. La gara sarà trasmessa in esclusiva da Sky Sport

