Al 34' di Parma-Juve, con i bianconeri già in vantaggio, è Douglas Costa ad andar via in velocità e servire sulla destra per Cristiano Rronaldo, che prima finta e poi calcia angolato infilando Sepe. Il gol sembra buono, la juventus esulta per il 2 a 0 ma la gioia dei bianconeri dura poco perchè dopo un'analisi piuttostyo lunga interviene il Var che fa annullare a Maresca la rete per fuorigioco di CR7. Il tempo è stato necessario affinché in sala Var posizionassero correttamente le linee con l'esito finale che si è visto in onda: al momento del tocco di douglas costa, Cr7 è anche se di poco avanti rispetto a Bruno Alves, ricordando che le braccia non contano né per i difensori né per gli attaccanti.

Il sistema "Cross Air": cosa è

L'operazione si è svolta grazie al sistema "Cross Air", un'applicazione che già dall'anno scorso è a disposizione dei Var e che elabora le immagini con una tecnologia 3d permettendo di limitare moltissimo il margine di errore. Proprio ieri a Coverciano in una lezione a stampa e club il designatore Rizzoli ha illustrato per la prima volta il funzionamento del cross air mostrando un episodio di Udinese-Napoli dello scorso campionato